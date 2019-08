« A Bonlieu esprit curieux »

Ouverture des abonnements samedi 31 août dès 9 heures

Il y a des rentrées qui vous rétrécissent l’horizon au niveau du quotidien, qui vous font passer par le chas de l’aiguille professionnelle pour les uns, scolaire pour les autres.Et puis il y a la rentrée culturelle qui vous ouvre l’esprit, qui titille votre curiosité, qui parle aussi bien à vos émotions qu’à vos neurones.Celle de Bonlieu est de celles-ci. Plus de 90 spectacles cette année, pour tous les publics, jeunes, moins jeunes, moins moins jeunes. Du théâtre, de la danse, des concerts variés, du spectacle vivant, du cirque, des grands formats, des choses plus discrètes, des noms connus, des à découvrir. Pour tous les goûts, le principe étant de piocher aussi bien dans ce qu’on aime déjà que de partir à la découverte.La philosophie de Bonlieu et de Salvador Garcia qui en est le directeur? Proposer la culture à toutes et tous, les déjà initiés, ceux qui hésitent encore, celles et ceux qui pensent que la culture n’est pas pour eux ou qui l’associent forcément au monde scolaire parfois sec et appauvrissant.Au fond, la culture, c’est vous ; c’est tout autant le public que les artistes, la rencontre entre vous et eux grâce au spectacle vivant.D’autant plus vivant dans la programmation de Bonlieu que celle-ci balaye tous les grands thèmes actuels, la condition des femmes, celle des migrants, la fracture sociale, l’exclusion, l’intelligence artificielle…et qu’elle mêle les grands textes aux créations.Le mouvement de Bonlieu est double : s’ancrer encore davantage dans les relations avec tous les publics locaux et s’ouvrir par de nombreuses collaborations au territoire et à l’Europe ; au-delà même puisque continue le travail avec les pays du Maghreb.Au fond, Bonlieu invite des citoyens à partager de la culture vivante qui donne un regard sur notre réalité, faisant de nous un public de citoyens.C’est clair ?Non !Allez simplement apprécier la culture vivante. Vous vous apercevrez qu'elle transmet ce qui nous porte, comme le montre le cartouche placé en l'honneur de Gabriel Monnet à l'entrée de la salle de création.