Des expériences pour tous les goûts ! Activités nautiques, sensations fortes ou encore randonnées, la ville d’Annecy possède son lot d’occupations sportives.Les activités nautiques du lac sont disponibles aux sportifs expérimentés comme amateurs. Sa superficie, de 27 km2 offre une multitude possibilité ! Tous peuvent y pratiquer du paddle, du wakeboard, du ski nautique, du bateau à voile ou même de la plongée. L’hiver, il est possible d’explorer le lac gelé et de plonger sous la glace. Les montagnes qui entourent l’étendue d’eau sont elles aussi des terrains de jeux. Les touristes et aventuriers peuvent y pratiquer rafting et canyoning !Le lac d’Annecy regroupe de nombreuses plages, gratuites ou payantes . L’endroit idéal où se baigner et passer un moment en famille, de mai à octobre !L’une des plages les plus réputées est celle d’Albigny. Accessible toute l’année, elle offre aux baigneurs un point de verdure bordé de fleurs et de végétaux. Vous préférez le sable fin à une plage d’herbe ? Pas de soucis.En se promenant, il est possible de découvrir l’une des multiples criques qui entourent le lac. Calmes et parfois même désertes, elles peuvent être le lieu idéal pour une virée romantique ou en famille. Petit indice pour trouver ces havres de paix : se balader aux alentours de la plage d’Algon.Des sensations fortes en admirant une vue incroyable ! C’est ce que proposent les différents services de parapente à Annecy. Accompagné d’un professionnel, voilà l’occasion de survoler le lac et ses environs, de très haut ! Dès 80 €, les vols « Découverte » sont des circuits d’une dizaine de minutes.Pour les amateurs de randonnées, Les Gorges du Fier , à seulement 10 km d’Annecy, offrent une visite à faire en famille comme en groupe (du 15 mars au 15 octobre). Le site, naturel et aménagé, laisse quelques surprises ! Parmi elles ? Une passerelle, dans un canyon spectaculaire et étroit, à 25 mètres de la rivière.La Tournette est considérée comme le lieu incontournable où randonner. Située à 2351 mètres d’altitude, elle se place dans la liste des parcours “difficiles”, avec un dénivelé positif de 1444 mètres. Cependant, une fois arrivé à son sommet, la vue incroyable sur le lac d’Annecy récompense très vite l’effort de l’ascension. Alors, sportifs, à vos chaussures !