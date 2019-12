The Irishman de Martin Scorsese sur Netflix

Mettre en scène De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keytel relève paradoxalement de l’économie de moyens. On sait qui ils sont et de quoi ils sont capables.



L’histoire que raconte le film de Martin Scorsese relève elle aussi de cette économie de moyens. Même si cette version repose sur celle qu’en a donnée Franck Sheeran, nous connaissons déjà les faits et les personnages qui la portent, déjà décrits, filmés, écrits : Hoffa, Kennedy, La Baie des Cochons, Dallas, la mafia.

Certains s’émerveillent du jeu d’Al Pacino, d’autres de la relation à l’Histoire…

Trois heures pour un scénario qui aurait pu donner un film de 90 minutes.