Talloires, 1000 ans d'histoire

Du vendredi 9 février au samedi 10 novembre 2018, la ville organise de nombreux événements afin de célébrer 1000 ans d'histoire !



La cérémonie de lancement s'est déroulé le vendredi 16 février 2018 dans le cadre rempli d'histoire de l'abbaye avec les acteurs de ces événements nous exprimant l'enjeu et l'objectif du Millenaire. 2018, le point de départ et un temps fort d'initiatives visant à promouvoir et revaloriser l'héritage historique des lieux.



Talloires nous partage ses 1000 ans d'histoire 1018-2018 en une année ! Vous retrouverez de nombreuses manifestations retraçant l'histoire de l'Abbaye au cours de cette année 2018 : dégustations, concert, exposition, brocante...



1000 ans d'histoire à Talloires, un lieu entre lac et montagne, sur la rive Est du lac d'Annecy.

Talloires est reconnu dès le XIème siècle. D’abord Chapelle puis Monastère, son Abbaye érigée au XVIIème siècle par les moines bénédictins est aujourd’hui un hôtel restaurant 4 étoiles apprécié pour sa situation géographique, son patrimoine et sa qualité de service.