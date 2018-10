Susheela Raman, un chant originel

Pendant son concert du 19 octobre à Bonlieu/Annecy, Susheela Raman, chanteuse anglaise d’origine indienne, rappelait qu’elle venait pour la 3° fois dans ce « beau, beau ville » d’Annecy.



On peut sourire du jeu de mots, d’autant plus que la présence, la voix et l’univers de Susheela Raman n’ont rien de bobo.



On peut se demander à quoi tient la magie de cette voix qui livre un récit captivant, sensuel, puissant et fragile.

On retrouve chez Susheela Raman l’art des conteuses et des conteurs d’Afrique, d’Orient et d’Asie, qui savent jouer du temps, du rythme pour créer un univers où dérouler leur histoire. Avec les instruments comme dialogues et comme paysages végétaux et animaliers.

Dans cet univers foisonnant, la voix semble venir de profondeurs insoupçonnées qu’elle porte et qui la traversent.



C’était « beau, beau ! »