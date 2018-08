Prochainement 2° édition des Variations Classiques Annecy

Des oppositions naissent la vie et la créativité.



Après Catherine Frot l’an dernier, ce sera à Gaspard Proust de faire vivre le Festival autour de son spectacle « Je n’aime pas le classique, mais avec Gaspard Proust j’aime bien. »

Ce digne successeur de Pierre Doris en matière d’humour et de cynisme, à l’opposé du divertissement acnéique, se révèle un mélomane passionné. Il a l’habitude d’écrire pour la scène ses partitions et de faire partager son rythme au public. On l’aurait cru versé en littérature, prédestiné par son prénom qui signifie « rat » en argot, habitué des bibliothèques quand Proust renvoie au temps perdu et retrouvé grâce à d’équivoques jeunes-filles en fleur.



Nous feuilletterons donc les pages et les notes de ce Festival de musique en compagnie de Gaspard Proust, attentifs à toutes les variations.