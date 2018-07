Pour ces noces d’uranium entre Annecy et la Fête du Lac, ça va irradier !

Toutes les infos sur www.lac-annecy.fr

Nul besoin de s’attarder sur les prouesses techniques, le choix de l’artificier, le cadre du spectacle : de ce côté-là, la Fête du Lac a largement fait ses preuves depuis longtemps.Après un voyage planétaire et historique dans la danse l’an dernier, la nouvelle édition nous propulse dans un voyage « Autour de la Terre. »A cette échelle, le lac d’Annecy n’est même pas un confetti, d’où nous partons pour un voyage dans les émotions. L’aspect fascinant d’un feu d’artifice consiste à évoquer de manière impalpable et éphémère des voies qui animent nos vies en profondeur et qui résonnent en nous à travers des émotions qui, elles, persistent.