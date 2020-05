Pinocchio : Matteo Garonne (Gomorra) s’approprie l’œuvre de Collodi

La force du film réside dans sa morale : la vérité. Il faut aimer ses parents, les respecter et travailler à l’école. Les personnages de Gepetto et de la fée bleue le répètent régulièrement. Mais en vain. Pinocchio n’en fait qu’à sa tête. Parfois incrédule, voire naïf, le pantin n’en reste pas moins un jeune enfant en quête de maturité. Alors c’est à la dure qu’il apprend. Pour le plus grand plaisir du spectateur.

Un véritable roman initiatique



Pinocchio n’est pas un simple conte pour enfant. Au contraire, il s’agit d’un véritable roman initiatique. Derrière ses aspects simples et naïfs, la fable de Collodi met en scène une des symboliques les plus fastueuses. Au commencement : Pinocchio signifie “petit pignon” en Toscan. Pourquoi ce choix ? Il s’agit de la graine comestible du pin, dont l’amande se trouve à l’intérieur. Collodi présente un enfant vivant et bon enfermé dans un corps en bois. Le message est clair : il faut briser la coquille pour avoir le fruit.

Chaque élément présent n’est en aucun cas le fruit du hasard. Aujourd’hui, Pinocchio est aux yeux de tous un roman pour enfant. Notamment dû à l'adaptation de Walt Disney ayant occulté la quasi-totalité du message initiatique. En réalité, la création de l’oeuvre décrit une initiation maçonnique et reprends tout en concordance les thèmes bibliques. Avec entre autres Gepetto dans le rôle de Joseph ou la Fée bleue dans celle de Marie. Autant de secrets à découvrir désormais dans la dernière adaptation Pinocchio de Matteo Garonne. ​Un retour aux sources réussi. Profitez-bien.





