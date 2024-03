Par ici la sortie ! Les Événements Incontournables à Venir (début mars 2024)

Envie de passer une soirée hilarante ou de vivre des émotions intenses ? Notre sélection de pièces de théâtre et de spectacles humoristiques saura combler vos envies culturelles. Découvrez les meilleurs spectacles du moment et préparez-vous à vivre des moments inoubliables, toujours dans la bonne humeur !Du 06 au 28 mars 2024 au théâtre des Bouffes Parisiens, à ParisCette pièce mondialement connue raconte l'histoire de Blanche DuBois, une femme fragile et perdue qui se réfugie chez sa sœur Stella après avoir perdu son statut social. De quoi explorer des thèmes universels tels que la perte, la violence, le désir et la folie.Du 05 au 31 mars 2024 au Théâtre de Paris, à ParisLe Duplex est une comédie grinçante et hilarante de Didier Caron. Cette pièce raconte l'histoire d'un couple qui rêve d'agrandir son appartement en rachetant celui de ses voisins du dessus. Pour arriver à leurs fins, ils n'hésitent pas à utiliser tous les stratagèmes, même les plus malhonnêtes. La pièce est rythmée par des dialogues savoureux et des situations cocasses.Du 05 mars au 30 juin 2024 au Théâtre de La Renaissance, à ParisLe Passeport est une pièce de théâtre originale d'Alexis Michalik qui explore un sujet actuel : la situation des réfugiés en France. À l’image d’un documentaire, on suit Issa, un réfugié qui a perdu la mémoire, avec seulement un passeport pour essayer de retrouver ses souvenirs. Une pièce touchante et humaine.Du 05 mars au 26 mai 2024 au Théâtre Antoine, à ParisLe Cercle des Poètes Disparus est une adaptation théâtrale du film culte du même nom, réalisé par Peter Weir en 1989. Cette pièce raconte l'histoire d'un professeur de littérature qui encourage ses élèves à se libérer des conventions et à exprimer leur véritable personnalité à travers la poésie. C'est une ode à la liberté de pensée, à l'audace et à la beauté de la vie. Parfait pour les amateurs de littérature et les plus curieux.Du 15 mars au 12 décembre 2024, dans plusieurs salles parisiennesGad Elmaleh est de retour sur scène avec un nouveau spectacle inédit intitulé Lui-même. Dans ce one-man-show, il se livre à un exercice d'introspection humoristique, explorant son parcours personnel et artistique. Avec son talent inimitable, il nous fait rire de ses réflexions sur la vie, l'amour, la famille et la religion. C'est l'occasion de retrouver l'un des humoristes préférés des Français pour un moment de détente et de rire garanti.Du 26 septembre au 16 novembre 2024 au théâtre Edouard, à ParisArtus est de retour sur scène avec un nouveau one-man-show intitulé One Man Show. Dans ce spectacle, il nous livre sa vision du monde avec humour et impertinence, n'hésitant pas à tacler les travers de la société. Avec son énergie débordante et son sens de la répartie, il nous embarque dans un tourbillon de rires et d'émotions. C'est l'occasion de découvrir un jeune humoriste talentueux.Du 14 mars au 28 décembre 2024, en tournée partout en FranceVincent Dedienne est de retour sur scène avec un nouveau spectacle intitulé Un Soir de Gala. Dans ce one-man-show, il nous invite à une soirée mondaine où il décrypte avec finesse et humour les codes de la société. Avec son phrasé impeccable et son humour caustique, il nous fait rire des travers de la bourgeoisie et des absurdités du quotidien. C'est l'occasion de passer un moment intelligent et divertissant en compagnie d'un artiste.Du 05 mars 2024 au 16 juin 2025, en tournée partout en FranceDans son spectacle, elle nous raconte son histoire avec humour et autodérision. Avec son énergie communicative et son sens de l'observation, elle nous fait rire et réfléchir en même temps.