Musical Show présente la comédie musicale « Salut les Copains »

Revivez les années yéyés, à travers les tubes de l’époque : « Vous les copains », « Itsy bitsy petit Bikini », « Belle, belle, belle » autant de tubes qui vont vous donner envie de vous lever et danser !



Rencontre avec Roxane, assistée de Déborah, pendant que le reste de la troupe répète juste à côté « Le roi lion ».



Vous préparez une comédie musicale sur les Années 60. Pourquoi ce thème ?

Parce que chacun en a les standards en tête, soit les originaux, soit des reprises. J’ai creusé l’histoire pour découvrir que « Salut les Copains « a d’abord été une émission de radio et j’y ai trouvé des choses très intéressantes. Nous avons imaginé l’histoire de trois copines qui vivent à cette époque, fans de cette émission, avec trois personnalités très différentes. L’une d’elles, quand « L’école est finie » devient vendeuse de robes, la deuxième ne trouve pas de travail car rien ne l’intéresse, la troisième va rentrer dans le magazine « Salut les Copains ». C’est à partir de là que les relations entre les trois copines vont changer.



Vous êtes combien sur scène ?

Les trois copines, Annie, Agnès et Isabelle, trois secrétaires, deux présentateurs inspirés des personnages qui ont existé, un motard très important pour l’histoire et enfin une patronne de boutique.

On retrouve l’esprit des années 60 à travers les costumes, à travers les termes…



Jusqu’aux coiffures ?

Bien sûr, et le maquillage, les chaussures. Le texte reprend des gros mots des années 60. J’ai essayé de tout coordonner en écrivant ce livret. On retrouve les jingles, les codes de l’émission.

Salut les copains a failli s’arrêter presque dès le départ quand le magazine a publié la photo d’Elvis Presley avec le couteau : on en parle, mais l’aventure a continué pendant presque dix ans.



Vous êtes arrivée comment à la comédie musicale ?

Après de la danse et du violoncelle au conservatoire de Genève, une formation qui comportait du chant lyrique. L’un de mes professeurs de danse faisait de la comédie musicale. Il m’a guidée avant que je parte faire une école à Paris et par la suite à New York pendant cinq mois pour une formation danse et chant.

A mon retour j’ai monté mon école qui a regroupé une bande de copains tournant sur des spectacles différents. Nous avons eu l’idée de monter un spectacle ensemble, pour nous amuser. Un seul spectacle, « Au cœur du Moulin », une histoire sur le Moulin Rouge.



Vous êtes partis du Moulin Rouge et de La Dame aux Camélias et vous en êtes…

A notre cinquième comédie musicale avec « Salut les Copains ».