Lire, écrire… et compter les jours

Que faire de ses enfants puisqu’ils ne vont pas à l’école ? Les inciter à lire en transformant en jeu cet exercice partagé. En profiter pour commenter les lectures, échanger des avis, des impressions.

Les plus grands apprécieront peut-être le texte de Voltaire « De l’horrible danger de la lecture » que l’on trouve facilement sur internet.



Mais surtout, que les enfants écrivent !



Il y a trente ans environ, un inspecteur de l’Éducation Nationale expliquait que la baisse de niveau (déjà) était due au temps de plus en plus décroissant consacré à l’écriture. Et la tendance ne s’est pas inversée depuis : distribution de textes imprimés, exercices à trous… jusqu’à cette anecdote rapportée par un professeur : des étudiants photographiant un sujet de travail au lieu de le recopier.



« On n’écrit pas pour rapporter sa vie dans ses livres, mais pour la découvrir » affirme Alan Bennett dans La reine des lectrices (livre drôle et instructif à la fois).



Et n’est-ce pas lorsque l’on est jeune qu’on a le plus envie de découvrir sa vie ?

Partir d’un titre, d’une phrase, d’un ensemble de mots tirés au sort, écrire à plusieurs mains… tout est possible et bon pour l’imagination. Écrire est aussi une activité complète qui relie corps et esprit, technique et imagination. Faites-en, là aussi, un jeu. Mêlez éventuellement mots et dessins.



Au lieu d’exercices de grammaire ou d’orthographe vite lassants, profitez des moments de relecture avec votre enfant pour lui expliquer quelques points techniques qui lui seront bénéfiques et vous rafraîchiront la mémoire.