Le 15h17 pour Paris de Clint Eastwood

Le 15h17 pour Paris est un film biographique réalisé par Clint Eastwood, qui retrace l'attentat du Thalys qui s'est déroulé le 21 août 2015.



Rappel des faits : le 21 août 2015, un Marocain de 25 ans armé d'un fusil d'assaut avait voulu s'en prendre aux passagers d'un train entre Amsterdam et Paris. Il avait fait plusieurs blessés avant d'être maîtrisé par trois amis américains dont deux militaires, épaulés par un Britannique et deux Français.



Trois jeunes américains, voyageant ensemble en Europe, vont se trouver à bord de ce train et empêcher un terroriste djihadiste de commettre un attentat, sauvant ainsi la vie de nombreux passagers. Le film rend hommage à leur bravoure et à leur courage. Il met en avant leur histoire personnelle afin de mieux comprendre leur geste, ce qui les as poussés à sauver des vies.