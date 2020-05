Hula Hoop et Coronavirus

Comment appliquer les distanciations lors de la réouverture des salles de spectacles et pendant les festivals à venir ? Certains ont préconisé le recours au hula hoop, ce cerceau porté à la taille et porté par le mouvement ondoyant et suggestif des hanches associant gymnastique et respect des distances de sécurité. Les plus âgés bénéficieraient d’un harnachement léger à la taille leur évitant un déhanchement disgracieux et peu compatible avec l’arthrose.



Certains ont dénoncé la perte d’espace entre deux hula hoop de forme circulaire et ont proposé des hula hoop carrés. Il a alors été facile de dénoncer les heurts d’angle à angle au moment des croisements. Les raoultiens ont suggéré des hula hoop souples et déformables s’adaptant à l’espace laissé par les voisins, à géométrie variable en quelque sorte. Aussitôt les anti raoultiens ont fait remarquer que les distances ne pourraient pas être respectées dans ces conditions, qu’il fallait des tests, des homologations, que ça prendrait du temps.



Abordant le problème par un autre bout, des auteurs ont avancé qu’ils pourraient accepter que leurs textes soient amputés d’un mot sur deux afin de les aérer et de maintenir une distanciation entre les mots sinon entre les spectateurs des théâtres.



C’est alors qu’est né un cercle d’auteurs, acteurs, compositeurs suggérant de maintenir une distanciation par rapport à la connerie. Sont aussitôt apparues les difficultés liées à cette proposition hardie : comment définir la connerie ? A partir de quel degré de concentration intervenir ? Les raoultiens ont défendu une démarche pragmatique. On verrait sur le terrain. Les anti raoultiens ont défendu mordicus tests et homologations. Les raoultiens ont répliqué que les anti raoultiens étaient mal placés pour évaluer la connerie…



Pendant ce temps certains proposent de construire des salles de spectacle tout en hauteur qui comporteraient les unes au-dessus des autres autant de cases que de spectateurs. Les anti cases en hauteur défendent le creusement souterrain de salles de spectacles munies de cases en profondeur qui associeraient le souci de distanciation à la lutte contre le réchauffement de la planète car la température est plus constante et plus basse sous terre que dessus.

Les anti anti raoultiens ne défendent pas précisément les raoultiens mais ne seraient pas contre des expérimentations rapides.



Toute cette agitation forme un joyeux spectacle, un immense raout que nos amies les bêtes observent avec intérêt.