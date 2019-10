"Hors Normes", film d’Olivier Nakache et Éric Toledano  €

« Petites boîtes très étroites

Petites boîtes faites en ticky-tacky

Petites boîtes, petites boîtes

Petites boîtes toutes pareilles…. »

chantait Graeme AllwrightEt malheur aux boîtes de formes et de formats différents que sont les autistes.La narration de ce film « Hors Normes » est bien menée, haletante, émouvante, elle remue le spectateur en rappelant, à l’occasion d’une enquête sur l’association « Les voix du salut », qu’abondance de règles, de cadres de fonctionnement, de petites boîtes administratives et médicales aboutit à des paradoxes; ici, en l’occurrence, l’absence de prise en charge des situations d’autisme les plus sérieuses car elles échappent aux cadres préétablis.