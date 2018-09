"Fortuna", film de Germinal Roaux

Les plans fixes magnifiques sur la montagne enneigée montrent que le temps de la nature et le temps humains ne sont pas les même et nous fait prendre conscience que nous sommes tous des migrants sur terre.

Absolument. J’ai souhaité faire un film qui nous mette en mouvement, qui nous permette de nous interroger dans un monde qui va très vite, dans un cinéma qui va lui aussi très vite et nous hypnotise, nous rend otages de cette vitesse et dans l’impossibilité de nous retrouver nous-mêmes. »Fortuna » donne le temps de rencontrer les personnages, de sentir les éléments, le vent, la neige, le côté minéral de la montagne, le temps de contempler.



Ce résultat nécessite plusieurs étapes à partir du travail d’écriture. Je pars de questions qui me concernent, qui m’interrogent, en prenant le risque de m’y mettre à nu, d’être parfois naïf, mais j’y vais avec le cœur, avec une grande sincérité. Ensuite je retrouve la langue photographique pendant le tournage, avec le noir et blanc que je travaille depuis très longtemps, avec toute cette gamme de gris qui permet de développer des questions philosophiques, du sombre extrême à la lumière. Le tournage se passe en général assez vite. Il s’agit d’aller chercher ce qu’on a écrit en restant ouvert à l’inconnu, sans être bloqué. Il faut improviser, changer, voir ce que la nature nous offre et comment on peut la saisir.

Le montage, lui, a été assez long, dans une recherche d’épure, pour aller à l’os, presque tout enlever pour nous donner plus. Le rythme du montage s’est fait de manière très organique, pas intellectualisée. Un rythme organique s’est installé à voir ces images, à les laisser durer pour trouver un battement juste.



Aujourd’hui on nous abreuve d’explications, de sursignification qui saturent le spectateur. Le rythme de « Fortuna », le dépouillement, la dimension poétique nous laissent une liberté totale pour entrer dans le film et éprouver le fait que les gens que vous montrez sont vivants, qu’ils ne sont pas des statistiques, des chiffres. Ce qui nous rend plus vivants en retour. Plus humains, ce qui fait qu’on porte le film en nous encore après la projection, on continue à respirer avec lui.

On peut créer un lien avec ce qu’on voit. Un jour, avant le tournage, sous la douche, j’essayais de me souvenir des films qui m’avaient vraiment marqué en établissant une comparaison avec toutes les séries que j’avais pu voir pendant des heures et dont il ne me reste rien.

Les films qui m’ont le plus marqué sont ceux qui, sur le moment, ont été les plus difficiles, ceux qui m’ont demandé un engagement. C’est ce qui m’a aidé à faire confiance au spectateur, à l’intelligence et au vécu de chacun pour établir une relation entre ce qu’on lui montre et ce qu’il reçoit. Pour cela il faut du temps et de l’espace. Je pars de ma sincérité, de ma langue qui est le noir et blanc. Les questions qu’aborde le film sont très personnelles. Je me suis dit que c’est ce qui permettrait d’être entendu.



Vous évoquez le voyage à travers des images très poétiques, vous ne le montrez pas. C’est aussi parce que ce voyage n’est jamais terminé, chaque migrant le porte pour toujours en lui et vous nous le transmettez.

Oui et j’ai aussi essayé d’épurer cette question du voyage, de ne pas montrer des images qu’on a déjà vues, de laissé à chacun la possibilité d’interpréter, de réactiver des souvenirs à travers les images que je présente.



On a l’impression que votre film inverse les choses : la vie se passe dans un huis clos et la loi y fait une irruption violente par l’intermédiaire de la police.

Parce qu’on est proche de Fortuna, on la suit dans ses épreuves, dans son parcours ; c’est ce qui nous manque aujourd’hui dans cette crise migratoire qui est aussi une crise de l’accueil.

J’ai essayé de développer cette question dans le grand dialogue de la fin du film, entre l’éducateur social et le prieur interprété par Bruno Ganz, pour nous faire sortir de nos certitudes. Je voulais qu’on adhère dans un premier temps à la position de l’éducateur avant de passer à une prise de hauteur apportée par Bruno Ganz qui bouleverse les choses pour nous ouvrir, pour dépasser nos certitudes.



En France quelqu’un a dit qu’on ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde…La formulation est intéressante parce que la misère est une donnée, une évaluation alors que les miséreux sont des gens, comme nous. Nous tenons la réalité à distance par les mots que nous employons….Vous posez la question du bien et du mal, vous montrez que les deux se rejoignent et peuvent s’inverser.

Oui, peut-on imposer à l’autre notre vision du bien et faire le mal par le bien qu’on impose ?Mes rencontres avec le public sont d’ailleurs bouleversantes parce qu’on traite de ces questions. Le débat avec le public a duré plus d’une heure à Annecy. Il est important de souligner que Fortuna ne traite pas que de la migration mais touche beaucoup d’autres thèmes. Cette question de faire le bien peut aussi toucher l’éducation d’un enfant, par exemple.