Festival du Cinéma Italien. Annecy 2018. « Les Estivants »

Nous étions le 29 septembre et l’été se prolonge au-delà du raisonnable. Dans la fiction, on arrête où l’on veut le récit, dans la vie non car nous sommes le récit, qui mêle réalités et fiction au gré de chaque personnage. Chacun devenant un estivant au long cours.



Il faut regarder la réalité en face, nous dit l’un des personnages du film, et chacun regarde ailleurs, ce qui donne une multitude de scénarios autocentrés dont la liaison a un peu de mal à prendre. Le tout ressemblant à un plat trop riche. En sucre ? En gras ? On ne sait pas très bien.



D’autant moins bien que les acteurs sont bons, vrais, sympathiques même dans le cynisme pour Pierre Arditi.

Retenons un hommage vibrant à la SNCF et tout particulièrement au difficile métier de chef de gare.

Un plat trop riche avec cependant de belles pépites.



La 2° édition du Festival du Cinéma Italien sous la direction de Francesco Giai Via (de qui certains devront s’habituer à prononcer correctement le nom) est prometteuse pour l’avenir.

A l’an prochain !



Un grand merci à Aurélie Grospiron et au Festival du Cinéma Italien pour les photos.