Boulot, SIBRA, enfants et dodo... Comment réduire la charge mentale ?

Le terme « charge mentale » est né dans les années 1980 et a été démocratisé en 2017 par Emma , une illustratrice qui a publié la BD « Fallait demander ». À travers ses dessins, elle illustre des situations de répartition domestique.D'après les données de l'INSEE, les femmes prenaient en charge 64 % des tâches domestiques et 71 % des taches ménagères en 2010, contre 69 % et 85 % en 1985. Les années passent, mais on constate que les femmes demeurent les maîtresses de maison.Les mamans sont les premières exposées : s'occuper des enfants, du linge qui n'en finit pas, courir à l'école et à la crèche avant de se rendre au travail, etc. Bien que la charge mentale n'ait pas de genre et qu'elle concerne aussi les hommes, les femmes qui occupent un poste psychique comme les managers, les RH, ou les comptables, ne doivent pas négliger la charge mentale qui leur est attribuée.