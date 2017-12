Blockbuster, un spectacle totalement allumé et éclairant !

Applaudissements fournis des spectateurs partageant un moment d’après spectacle pour l’arrivée du Collectif Mensuel au bar de Bonlieu où ils ont accepté de répondre aux questions de Move On.



Le public annécien vous a acclamés et a apprécié votre clin d’œil à la tartiflette .La virtuosité technique de votre spectacle laisse part à l’improvisation ?

Juste celle-là. Notre travail laisse peu de place à la liberté.



Ce que vous nous proposez sur scène et à l’écran est un jeu à de nombreux sens ; le public est à la fois dans la salle et d’une certaine manière dans le spectacle.

Il y a une sorte de manipulation. L’essence du projet consiste à nous faire oublier des spectateurs qui fixent leur attention sur l’écran et reviennent à la scène, ils ont envie de tout voir, ce qui est impossible.



Par moment les spectateurs sont submergés, assaillis d’images, de sons, de clichés.

Ça fait partie du blockbuster. Ceux qu’ont connaît venant des USA sont souvent saturés de musique, d’images. Cette saturation fait que l’émotion prend le pas sur la raison. Nous ne faisons pas une critique du blockbuster, nous utilisons sa force pour raconter une autre histoire… .



On se dit que tout est faux mais que ça fait vrai.

Tout ce qui est propice à la réflexion et aux questions est intéressant pour nous.



À vous voir, on rêverait que vous fassiez un spectacle sur les débats politiques qui finissent par tourner en boucle et par s’annuler, sans prise avec une quelconque réalité.

Vous ne pouvez pas taper plus juste parce que ce sera le sujet de notre prochain spectacle. L’annulation de tout sens. On peut dire n’importe quoi via les réseaux sociaux, les médias et tout s’annule en permanence, la voix d’une starlette a autant d’impact que celle d’un philosophe, annihilant toute réflexion et toute critique.



Tout au long de votre spectacle on rit, on s’amuse, on déguste, mais tout nous mène vers votre conclusion qui, elle, est nettement moins drôle.

Mais le sérieux n’interdit pas la potacherie.



Votre humour, votre sens de la dérision viennent naturellement de la personnalité de chacun ?

On est un collectif, tout se fait en équipe, de la conception à l’écriture. Le collectif Mensuel s’est formé autour d’une revue théâtrale politique qui se réécrivait tous les mois en fonction de l’actualité. Pendant cinq ans. On s’est formés autour d’un humour qui permet une grande connivence avec les spectateurs ; même quand ils ne sont pas d’accord et ça tombe bien parce que nous ne sommes pas prosélytes. Plus que de faire passer un message, nous souhaitons mettre en débat certaines choses, poser des questions. Ce que permet totalement l’humour en proposant plusieurs niveaux de lecture.



Une lecture ouverte.