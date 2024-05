10. Encore une balade, mais une balade romantique

Découvrez un beau jardin digne d’un conte de fées. Le parc de Bagatelle est un lieu idéal pour se détendre et profiter de la nature, mais aussi pour observer un patrimoine historique et artistique riche. Construit en 1775 à la suite d'un pari entre le comte d'Artois, frère de Louis XVI, et Marie-Antoinette, cet espace était destiné à être un lieu de divertissement et de plaisir pour la cour royale. On y trouve donc un château au style anglo-chinois très en vogue à l'époque et reflétant la frivolité de la cour versaillaise. Les petits ponts et cascades ajoutent, avec le château, une ambiance romantique.