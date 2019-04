Regards croisés sur la musique électronique source de liberté

Il y a un an, Move-On Mag avait rencontré, fondateur deet l’un des pionniers de la musique électronique. Nous avons gardé de cette discussion un texte qui vous est proposé en 2° partie.La première est un moment de la contribution que l’artistea apportée le 22 mars 2019 lors d’une table ronde organisée au Brise Glace d’Annecy en partenariat avec l ’association « Lueur » animée par Rosine et Marie , qui reprend la flamme locale.Il faut d'ailleurs souligner qu'à ses débuts ce genre de musique était aussi dynamique et inventif en régions qu'à Paris, plus particulièrement en Rhône-Alpes.