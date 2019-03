Rosine et Marie, une « Lueur » à Annecy

Le développement des outils, des instruments apporte beaucoup à cette recherche et procure de plus en plus de possibilités et de liberté. C’est ce qui contribue à un décloisonnement des genres et permet de rassembler de nombreux courants musicaux.



Le projet avec Chloé en est un bon exemple puisqu’il associe la musique électronique et le marimba.

On peut dire que s’ouvrent des champs d’exploration qui associent le son et les individus, les comportements et les mentalités.

Tout ça converge. Ce qui nous ramène à l’objectif de « Lueur » qui est la mixité et la possibilité de donner à chacun(e) les mêmes chances. Nous souhaitons simplement remettre le travail de l’artiste au centre du discours, peu importe son genre, son origine…et inspirer ainsi des comportements différents aux plus jeunes qui pourront davantage s’identifier, à travers ces choix proposés, aux artistes qui leurs conviennent réellement et s’inspirer d’eux (ou d’elles).



Le premier événement que vous organisez aura lieu en deux temps, le 20 mars au Conservatoire d’Annecy et le 22 au Brise Glace, qui est votre partenaire.

Et nous envisageons d’autres partenaires, sur d’autres lieux pour l’avenir, même si une collaboration avec le Brise Glace est prévue encore l’an prochain.

Nous souhaitions démarrer à Annecy et le Brise Glace nous a tout de suite soutenues ; mais notre objectif est de pouvoir organiser nos propres événements sur Annecy, de créer une dynamique en matière de musique électronique et de vie nocturne.



Comment votre démarche est-elle perçue ?

L’accueil est très bon, peut-être aussi parce que nous souhaitons consacrer du temps aux artistes.