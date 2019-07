Pierre Lambert, un homme aussi à l’aise dans son costume que dans son uniforme

Le Préfet a un rôle de proximité, une fonction locale avant tout. Il doit s’imprégner du milieu local, s’y enraciner pour le peu de temps qu’il a finalement à y passer…

C’est pourquoi il faut personnaliser la fonction qui est nécessairement un peu régalienne, mais aussi sociale, humaine, citoyenne. Je m’intéresse beaucoup à ces sujets qu’on ne porte bien que si on y adhère. Je ne saurais pas parler de choses qui ne me motivent pas.

L’étymologie nous y aide un peu. Le mot chef vient du latin « caput », la tête. Le chef de l’Etat en est la tête, tout là-haut.Le Préfet est un chef aussi, à sa manière, qui est de se trouver en première ligne, devant.Un peu, par l’expérience. Finalement le naturel est quand même ce qu’il y a de plus sûr, avec des limites à ne pas franchir.Je n’ai pas toujours été ainsi. Je préparais beaucoup ce que j’allais dire, je mémorisais pour pouvoir dérouler ma pensée sans trop regarder mes notes. J’ai toujours essayé de m’inspirer de l’auditoire, de savoir ce qu’il attend et aussi d’ajouter des notes d’humour par rapport à la pensée directrice pour rendre l’interaction plus vivante. L’humeur, le lieu interviennent dans ce processus. Il est possible d’être très sérieux tout en restant soi-même, l’humour le permet et c’est, me semble-t-il, un plus.Je pense que c’est l’un de mes traits de caractère. Et oui, je suis à l’aise dans mes fonctions, dans les postes que j’occupe, urbains, ruraux. Même en Corse je pratiquais ces à-côtés par rapport au texte que j’avais préparé.Il n’y a pas de règle. Mon poste le plus court a duré 14 mois à Montmorillon ; le plus long a été Besançon pendant 6 ans. J’ai été Sous Préfet de Mantes-la-Jolie 4 ans, Secrétaire Général du Val d’Oise 4 ans… Nancy 3 ans et demi, ainsi que la Corse…L’humour a un effet d’écho. Si je suis en phase avec les personnes qui m’entourent et pratiquent elles aussi l’humour, je leur réponds sur le même ton. C’est ce qui s’est passé au congrès des maires, parfois à des inaugurations, avec le représentant départemental à l’occasion. Nous avons une fonction officielle, l’Etat, étymologiquement, est ce qui dure et c’est aussi le dur, celui qui dit non, qui censure parfois…Je ne suis pas un pur produit du Ministère de l’Intérieur, j’avais commencé au Ministère du Travail où je me suis beaucoup occupé des questions d’emploi, et je continue dans tous mes postes. On n’attend d’ailleurs pas de nous que de gérer des situations de crise ou d’urgence.Ou bien aux monuments aux morts. J’essaye de rester moi-même en toute situation, même lorsque je suis dans le costume de l’Etat.En essayant d’y rester (rires). L’uniforme nous distingue des autres corporations de l’Etat. La population y est très attachée parce qu’une notion de prestige y est liée. Il est question qu’on le modernise.Novembre 2016. C’est donc ma 3ème année.C’est un département de montagne, de transition avec Genève, la Suisse, le Rhône. C’est un département complexe. Il faut du temps pour en faire le tour. Deux heures pour aller à Châtel, ou bien à Avoriaz, Chamonix est à une heure et demie. Je dois toujours intégrer la distance temps dans mon parcours.C’est un département très contrasté, avec la partie alémanique au nord, la partie Chamonix Mont Blanc, celle des Pays de Savoie. Il n’y a pas d’unité physique.