"Le dernier Atlas", BD, chaîne de montagnes, et morceau de mythologie en train de s’élaborer

C’est donc à BD Fugue que nous l’avons rencontré.Je n’ai pas participé au concours. Je pensais que le format imposé ,de quatre pages, ne servait à rien ; j’en ai fait quarante que j’ai envoyées hors concours. Un concours est d’ailleurs un prétexte, je pensais que,fondamentalement , s’ils trouvaient bien mon travail, ils le publieraient. Mais c’est quand même le concours qui m’a motivé.C’est vrai pour le boulot mais aussi dans la vie. C’est devenu une philosophie, comme si on jouait sur un terrain de foot dont on ne connaît pas les limites exactes, ce qui fait qu’on joue toujours vers le centre. On a la trouille d’être hors jeu, de quitter les limites et d’être sanctionné. J’ai compris que ça vaut la peine d’aller voir où sont nos limites quitte à les assouplir quand on les a trouvées, ou bien à les respecter. Je ne fais pas l’apologie de la transgression mais celle de la découverte de notre terrain de jeu dans son plein potentiel.Avant ce fameux concours, je m’étais limité moi-même, en faisant par exemple une prépa ici au lycée Berthollet. Je ne la regrette pas mais c’était une fausse route parce que je n’avais pas suffisamment réfléchi à ce que je voulais faire.Maintenant je pense qu’il vaut mieux tenter, quitte à se planter, et que quand on a testé une partie des limites il en reste plein d’autres à essayer. C’est sans fin.J’aime cette idée d’arborescence. L’intelligence est plus organique qu’on ne le pense, elle est foisonnante, oui, elle part dans toutes les directions et ne s’organise pas autour de la notion d’utilité, même si à un moment il faut la canaliser pour ne pas s’abstraire totalement de l’idée d’utilitarisme. Ce sont chez moi des thématiques de fond. Demain je fais une master class à l’ENAAI de Chambéry et je vais parler de ce dont nous discutons : avant de penser en termes d’utilité, il faut penser à se cultiver. Quand on a accumulé une densité d’informations sur le monde, à travers des rencontres avec les gens, quand le sol est riche, il n’y a plus de souci de la page blanche. Pour revenir à une métaphore végétale, quand le contexte est foisonnant, si ce n’est pas une branche, c’est l’autre.Il faut donc avoir suffisamment de culture pour avoir le maximum d’idées et ensuite, trier. Il faut savoir prendre le sécateur pour réduire l’arborescence de départ et produire quelque chose qui semble linéaire parce que c’est grosso modo ce qu’attend le lecteur. Sauf peut-être avec mon dernier album qui, effectivement, est une véritable arborescence.C’est aussi le prénom d’un jeune mousse qui veut monter à bord du bateau qui va poursuivre Moby Dick. Avec Gwenn, mon co-scénariste, on aime bien ce qu’on appelle des échos- référence à l’album « Les derniers jours d’un immortel »-, des références à condition qu’elles ne soient pas trop téléphonées mais qu’elles proposent un sens caché pour qui veut le voir. La règle d’or est cependant que le premier degré de lecture soit satisfaisant.Un peu ça, oui. L’idée d’entre-deux est très juste et présente dans mon œuvre depuis longtemps. Dans la série « Seuls », il s’agit d’enfants qui ne sont ni vivants ni morts.Dans « Le dernier Atlas » on est dans le thème de la migration, ce sont des Algériens qui ne savent pas appartenir à une terre. J’aime beaucoup cette notion d’entre-deux parce qu’elle est extrêmement inconfortable et donc propice à la créativité. Elle pousse à une troisième voie, à l’ouverture.