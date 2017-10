Big Air Annecy, Gaylord Pedretti nous fait partager ses rêves !

Tu as l’air d’être excité par le futur tout en aimant les étapes par lesquelles vous êtes passés. Je me trompe ?

Non c’est vrai. Aujourd’hui grâce au Sosh Big Air, le High Five s’est offert une tribune extraordinaire. Il faut maintenant savoir transformer l’essai et écrire les prochains chapitres. J’ai toujours aimé la remise en question. Elle permet d’aller de l’avant. Sans le Mondial du Ski que j’organisais dans le passé, je n’aurais pas rencontré Orange (Christophe Tournant), sans mon départ des 2 Alpes pour monter mon agence, je n’aurais pas lancé l’IF3 en France en 2010 avec l’aide d’Orange que j’avais rencontré auparavant en 2008. Sans Orange qui m’a emmené à Sosh et à rencontrer Sandy Alibo qui s’occupe des partenariats pour la marque, on n’aurait peut-être pas créé The Reels puis lancé le High Five. Et sans tout ce cheminement, le Sosh Big Air n’aurait jamais eu lieu ni à Annecy, ni ailleurs. Sans le Sosh Big Air, le High Five n’aurait pas eu cet écho. Et c’est au travers du Sosh Big Air qu’on a pu travailler et montrer notre savoir faire à la mairie d’Annecy et que j’ai pu tisser des liens de confiance avec Monsieur le Maire (Jean Luc Rigaut). Plein de belles rencontres qui m’ont emmené là; donc oui, forcément, j’ai envie de découvrir la suite de l’arbre généalogique de Like That qui pousse en n’oubliant pas ses racines. Il faut toujours accepter le passé pour mieux voir et appréhender le futur. Je suis ravi que Sosh ait pu nous faire confiance de la sorte. C’est une expérience incroyable d’avoir pu réaliser ça. On est bien conscients de la chance qu’on a. Le groupe Orange est client de l’agence depuis 2010 et on a encore de belles choses à écrire. En plaisantant quand on a voulu arrêter le iF3 pour créer notre propre festival, j’utilisais la métaphore « On a été la nounou du iF3, on est les parents du High Five ». Justement en conservant cette vision, je peux vous dire qu’on sait comment le High Five va grandir et qu’on veut qu’il continue de s’émanciper et à nous étonner.