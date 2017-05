Sosh Big Air 2017 : le plus haut "city" big air du monde au bord du lac d'Annecy !

Le plus haut "city" big air du monde prend ses quartiers au bord du lac d'Annecy. Un cadre de rêve sur fond de montagnes, pour une 2ème édition magique !



Après le thème "High Five is Too Cool For School" l'an dernier, cette année ça sera "High Five For Rêveurs" (Gaylord Pedretti) ;) <3

Et pour le public, aux premières loges, c’est le double de sensations : le suspens d’une compétition internationale et la magie d’un show grandiose. Sans compter que l’évènement est absolument gratuit !



L’organisation a d’ores et déjà dévoilé quelques noms parmi lesquels Joss Christensen (champion Olympique de ski slopestyle), Henrik Harlaut (vainqueur du Sosh Big Air 2016 et multiples médaillés des X Games) et Kevin Rolland (médaillé de bronze aux JO de Sotchi).



Cette année, autre nouveauté : le contest s’ouvre à 6 skieuses. La championne du monde de ski slopestyle, la Française Tess Ledeux et la prodige estonienne, Kelly Sildaru, double médaillée d’or en ski slopestyle aux X Games d’Aspen, ne manqueront le rendez-vous pour rien au monde.



Et parce le big air va faire son entrée aux prochains JO d’hiver (2018) à Pyeongchang en snowboard, 8 snowboardeurs internationaux seront invités à venir se frotter au Sosh Big Air. Là encore, le plateau sera particulièrement élevé avec les pro-riders les plus talentueux de la planète !



L’année dernière, pour sa 1ère édition,, tous profils et générations confondus, se sont rassemblés pendantautour du Sosh Big Air. Et pour cause ! Un échafaudagequi forme une piste de ski éphémèresurmonté d’un tremplin permettant aux skieurs de réaliser des figures aériennes,Un vrai succès populaire qui conduit cette année l’évènement à s’installer sur un lieu emblématique et très central à Annecy, en bordure du lac :qui se tiendra les, pendant le 8e opus du, rassemblerafreestyle au monde. Qu’ils soient spécialistes du big air, du slopestyle ou du halfpipe, les 16 invités ont marqué l’histoire du ski freestyle par leur style, leur technique, leur créativité et leurs palmarès.