SOSH BIG AIR Annecy 2ème, LE LINE-UP 2017 DÉVOILÉ !

Le rideau se lève cette année sur un emplacement unique, Le Pâquier... Lieu emblématique et très central à Annecy, en bordure du lac, cette grande esplanade se situe à deux pas de la ville historique. Un emplacement "carte-postale" entre lac et montagnes qui apportera une dimension encore plus exceptionnelle au rendez-vous et lui permettra également d’accueillir plus de monde.