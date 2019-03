The 7th Element à Annecy, le Café Coworking qui à tout (de) compris !

dispose aussi d’une salle de dix places qui se prête parfaitement à un travail en équipe. On peut imaginer une entreprise qui y envoie ses collaborateurs une fois par semaine ou par mois pour créer une nouvelle dynamique.Pour lapropose un tarif àsur la journée, un tarif découverte. Il a d’ailleurs un habitué qui passe ici à l’heure et qui va en profiter pour tester la journée.Un autre exemple d’habitué qui vient au 7th Element. La journée lui revient à 18€ (dans le cadre de l'abonnement 10 jours) alors que son déplacement pour travailler en Suisse lui coûte chaque jour 32€. Il est, son budget, son temps de déplacement et la démarche écologique puisque qu’il vient ici à vélo.