Terre et Papier, exposition Stéphanie Gerbaud

Stéphanie, je t’avais rencontrée à l’occasion de ton exposition à Annecy. Tu vis maintenant dans les environs de Lyon. Est-ce que ça change quelque chose pour toi ?

Mon réseau a changé mais mon inspiration est la même.



Cette correspondance entre une géographie interne et externe ?

Je continue ce travail à travers les cartes, les plans pour imaginer des géographies possibles, des greffes de rues homonymes à travers le monde. Je présente un travail de greffe entre la Seine et la Tamise. Dans l’atelier d’amis que j’ai à Londres, la radio branchée en permanence. Elle évoque souvent le brexit alors que des plans montrent Paris et de Londres. En les comparant et en les rapprochant, je trouvais que la Tamise et la Seine avaient un peu la même forme, ce qui a donné lieu à deux plans de greffe.