Talloires accueille toutes les formules de compétitions de paddle les 15 et 16 juin 2019

Benoît Mouren nous présente l’événement.



Benoît, vous pouvez nous présenter l’événement qui se tient à Talloires le week-end prochain ?

Il fait partie d’un circuit qui existe depuis 2013. Il s’agit de l’Alpine Lakes Tour, un ensemble de courses sur les lacs alpins, en France, en Suisse, en Italie, dont celui d’Annecy avec une édition en été et l’autre en hiver.



Nous essayons de varier les endroits et les ambiances, avec des lacs en montagne, un lac souterrain en Suisse…



Le sport, le cadre et varier les plaisirs.

Pour donner envie aux participants de se retrouver et de former une communauté, de concourir ensemble dans une ambiance conviviale.



Il y a même un volet de l’événement qui est destiné à celles et ceux qui n’ont pas l’habitude de la compétition. Une forme d’initiation.

C’est particulièrement vrai sur l’étape de Talloires avec la Pop Race. Le paddle est un sport très récent et certains pensent ne pas être au niveau de la compétition, ils ont peur de ne pas y arriver. La Pop Race se pratique avec des planches larges et stables pour permettre à tous de participer à une vraie première compétition sur un parcours accessible.



Le paddle respecte l’environnement.

C’est un sport doux, silencieux, qui ne dérange personne. Il peut se pratiquer à différents niveaux et permet de partir à plusieurs pour partager un moment.



D’où vient le choix de Talloires ?

Nous avons expérimenté d’autres lieux sur le lac d’Annecy, mais c’est Talloires qui nous accueille le mieux, avec le plus d’enthousiasme. Et puis le cadre est idéal. Nous partons de Talloires pour aller vers le château de Duingt puis vers Sevrier ; là on traverse pour se retrouver face au château de Menthon et on longe le Roc de Chère. Nous sommes parmi les plus beaux paysages du lac.



A Talloires, nous avions commencé par la GlaGla Race, une course hivernale qui devient l’une des plus importantes au monde.



Pourtant l’appellation « Gla Gla » est plutôt rafraîchissante.

C’est le côté insolite qui est séduisant. Ramer en plein hiver, sur de l’eau froide avec de la neige tout autour attire du monde de très loin.