Soignez vos palais, Annecy Fête la Gastronomie !

Le Village de la gastronomie aux Haras d'Annecy



Ces deux journées consacrées à la gastronomie se déroulent sous le parrainage de Marc Veyrat, avec la participation bénévole des grands chefs d’Annecy. A la demande de Marc, toutes les recettes seront réalisées avec des produits locaux. On retrouve là le souci de la dimension environnementale et durable chère à notre chef coiffé. L’événement est donc ancré au cœur du terroir et réunit ceux qui l’animent, qui le font vivre et qui promeuvent son image bien au-delà de notre région.



Cette fête de la gastronomie s’inscrit ainsi dans une démarche cohérente qui vise à mettre en avant les produits locaux en respectant la nature et les hommes, producteurs et consommateurs et en assurant une mission de transmission. Obtenir le label "Ville Gourmande" compléterait harmonieusement cette démarche à la fois ambitieuse et tout simplement humaine.



Tout autant que la culture, que le patrimoine, que l’histoire, la gastronomie est affaire de culture.