Rencontre//Discussion avec Damien Deroubaix le 28 mai 2019

Vous êtes passionné(e) d’art contemporain ? Vous n’y connaissez rien ? Vous pensez que ce n’est pas pour vous ?Dans tous les cas, la Fondation Salomon pour l’art contemporain met tout en œuvre pour vous initier, pour partager sa passion, son intérêt pour cet art accessible à tous à condition d’être curieux, de développer son regard et son esprit critique, démarche qui vous permet de vous découvrir vous-même, ainsi que vos goûts, votre personnalité dans une discussion avec les œuvres.C’est dans cet esprit que la Fondation propose régulièrement des cours sur les grands mouvements et aussi des discussions avec les artistes exposés.Philippe Piguet s’entretient le mardi 28 mai 2019, à partir de 19 heures, avec Damien Deroubaix , exposé actuellement à La FabriC et de qui Move-On Magazine propose une interview sur notre site.