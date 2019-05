La FabriC / Annecy expose Damien Deroubaix

Le travail et l’œuvre se confondent dans ces marques bien visibles. Vous parliez d’assemblages de techniques, vous assemblez aussi les formes pour donner des monstres.

Des chimères.



Qui ont une valeur symbolique, autre ?

Je me nourris de ce que je vois régulièrement dans les musées, Goya, Picasso, les maîtres anciens, la peinture contemporaine. La chauve souris que vous voyez là est une citation directe à Goya. Deux petites gravures que j’avais accrochées au musée Goya, à Castres, sont aussi une référence à cet artiste. En fait, ce n’est pas du domaine de la citation, mais des éléments qui me nourrissent et que je ressors.



Vous avez une orientation hispanisante ?

Pas vraiment, ce sont ces artistes qui m’intéressent. J’ai vécu dix ans en Allemagne. On retrouve cette influence dans la gravure sur bois.



Ainsi qu’une énergie, une force qui évoque l’expressionnisme lié à des thèmes presque « éternels », comme ici une sorte de Vénus hottentote.

Qui était au départ un petit motif que je plaçais dans mes dessins jusqu’à ce qu’il devienne le sujet principal d’un tableau et d’une sculpture en tilleul peint et frotté avec du graphite. Tout est lié, je peins, je grave, je sculpte…Tout rebondit d’une forme à l’autre.



[Et là, deux tableaux se font face, semblent se regarder]



On passe des champignons de l’un aux yeux de l’autre, comme si l’arbre avait des yeux.

J’ai toujours dit que le rôle d’un artiste est de lever le voile pour voir la société, ce qui se cache derrière tout ça.

[La visite de l’exposition nous mène dans une 3° salle]

Après « La fin du monde », cette salle offre une sorte d’installation, « Le purgatoire. »

J’avais photographié au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris des singes écorchés, à la fois affreux et extraordinaires, ainsi qu’un tamanoir auquel on avait coupé les pattes. On aurait dit un Christ en croix. Je l’ai peint, j’ai ajouté une Marie Madeleine.

Cette gravure est inspirée du Christ mort de Hans Holbein.



Avec un billet de un dollar dans la bouche comme l’obole qu’il fallait donner à Charon pour passer le Styx, le fleuve qui menait aux Enfers.

Quand j’ai habité New York, je disais « Dieu est dans ma poche » puisqu’il faut toujours avoir sur soi des billets de un dollar qui portent la mention « In god we trust ».



On passe ici à un hommage à la mort version mexicaine ?

Avec l’évocation de Posada, un artiste mexicain du début du 20° siècle, qui a réalisé des danses macabres, des œuvres liées à la fête des morts, très importante au Mexique.

[Durër, des symboles opposés viennent se surajouter à ce mouvement général qui prend la forme, décidément, d’une joyeuse danse macabre. Damien Deroubaix prend plaisir à associer les contrastes, les oppositions, les artistes, le contemporain plus ou moins trivial et une dimension symbolique, mythologique, spirituelle]



Sur une gravure apparaît le mot « Morale ». Que vient-elle faire ici ?

C’est toute la question !



Tout ce que vous créez serait une façon d’y répondre sans y répondre directement ?

Il faut que j’en parle à ma psy.



Etes-vous une personne tourmentée, optimiste ?

J’ai 47 ans et de viens d’avoir un enfant, ce qui oriente mon travail d’une drôle de manière. Je me dis qu’il est égoïste de donner la vie à un enfant qui va grandir dans un monde où il n’y aura plus d’éléphants, plus de rhinocéros…Ça change un peu les choses, sinon je suis plutôt optimiste.



L’art permet de faire avancer tout ça.