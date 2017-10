Resaca Production à Chambéry, de la techno bio !

Raouli Patchouly, drôle de nom !

Raouli parce c’est le surnom que me donnent mes amis, et Patchouli parce que c’est mon parfum préféré. C’est un pseudo qui m’a permis de me « cacher » quand j’étais plus jeune ; mon nom de famille est Bourgoin et mon prénom Raoul.



Tu organises des événements dans le domaine de la musique électronique. L’un d’eux vient d’avoir lieu et ton idée est de continuer à des fréquences régulières ?

Je n’aime pas les processus qui ont un début et une fin, je veux quelque chose de récurrent. L’idée est bien de prendre racine dans le paysage culturel. La musique électronique est ce qui m’apporte aujourd’hui le plus d’émotions. J’ai longtemps organisé des événements privés à Chambéry lorsque j’étais étudiant, ce qui me permettait de m’amuser avec mes amis et d’être moi-même. En quatre années d’études j’ai rencontré du monde et bâti un projet associatif, Resaca Production qui est né à la suite de Club Electronique, un événement que j’ai organisé au VIP CLUB et qui a été l’occasion de rencontres avec des artistes passionnés comme moi.



Nous formons une équipe très jeune, les artistes ont de 19 à 23 ans et moi 29. Nous avons d’abord contacté des bars, comme La Palette, Le Brin de Zinc ou la Soute où nous avons organisé vendredi dernier la soirée Zodia .Il s’agit chaque fois de trouver la soirée adaptée au lieu, au format, à la capacité d’accueil.