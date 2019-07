Rendez-vous à l'Aperomix Neefa le 9 août 2019

Pour en savoir plus sur les actions concrètes de l'association NEEFA depuis 2013,

téléchargez et consultez son historique.



N.E.E.F.A est une association à but non lucratif dont l’objectif est d’apporter de l’aide aux enfants orphelins par l’éducation et l’alphabétisation et de mettre en place des structures de micro-credit pour les femmes.N.E.E.F.A apporte aussi son soutien dans plusieurs domaines tels que l’éducation par l’acquisition de 2 écoles maternelles sur Cotonou et le projet de construction d’un centre de documentation modulable en centre d’alphabétisation pour les villageois. Un cybercafé verra le jour et sera l’activité génératrice de revenu pour le fonctionnement du centre. Le but premier est que le centre soit autonome le plus rapidement possible.La N.E.E.FA c’est aussi la lutte contre le travail des enfants.Le Bénin est un pays d’origine, de transit et de destination pour les enfants victimes de trafic à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. Selon le BIT, la grande majorité des victimes béninoises sont trafiquées sur le territoire béninois, tandis que d’autres sont envoyées au Gabon, en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Niger. Un nombre beaucoup plus réduit d’enfants provient du Niger, du Togo et du Burkina Faso.Les enfants victimes de trafic sont employés comme domestiques dans les foyers, ouvriers dans les plantations, vendeurs ambulants et comme travailleurs dans les entreprises commerciales, industrielle, artisanale.Pour lutter contre le travail des enfants, l’association N.E.E.F.A a mis en place dans certains marché de Cotonou des cases d’alphabétisation pour que les enfants, avec l’accord de leur employeurs, viennent apprendre à lire et à écrire...Tel : 04.50.02.42.59 / 06.01.45.35.86Mail : neefa.adab@yahoo.fr