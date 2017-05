Rencontre avec Lumberjack, le duo choc de DJ's producteurs

Vous tournez dans toute la France, vous faites pas mal de dates !

Oui exactement ! Et puis on commence à mixer à l'étranger. On va souvent sur des plateaux comme le Pharaonic, les plateaux Fun... d'autres festivals. On est résidents une fois par mois sur Fun Radio, le troisième vendredi de 2H à 4H du matin.



Actuellement, vous êtes dans la région ? (Rhône-Alpes)

Oui, demain on part aux Arcs mais on revient sur Paris mercredi.



Où est-ce que vous en êtes niveau prod ?

Il y a beaucoup de choses qui arrivent, on peut pas encore trop en parler mais il y a beaucoup de prods dans les tiroirs ! On a fait beaucoup de free downloads l'année dernière, elles ont beaucoup tourné et ont été jouées par des artistes comme Romero, Dyro... On commence à avoir du support mais il y a du boulot, on peut encore aller vraiment plus loin.



Vous avez démarré ensemble ?

On a démarré chacun de notre côté. On s'est rencontrés il y a cinq ans et on ne s'est plus lâchés, sauf quand on va aux toilettes... (rires). Même si après il y aura peut être d'autres enjeux, on se force un peu, pour fonder un duo tu peux pas être séparé dès le début, il faut qu'on soit ensemble pour le consolider. Maintenant, les gens savent qu'on est deux, ils nous reconnaissent en tant que duo. Le but s'est de faire le maximum de dates, on fait toutes les dates le vendredi et le samedi, si on peut en avoir 7 par semaine ou 14 on les fait.



Le point de vu du caméraman

"Il faut avoir un grand angle parce qu'ils sont très baraques... (rires) Ils sont sur scène comme dans la vie, ils ne se prennent pas toujours au sérieux."



Quel est votre état d'esprit ?

On se prend pas toujours au sérieux comparé à certains qui sont là pour faire que du business, ils foncent, vont aux rendez-vous, chercher les radios... Nous c'est un peu à la cool, on envoie nos mix et si ça plait pas c'est poubelle, c'est peut être l'erreur qu'on fait. Au début les gens nous prenaient pour des rigolos, parce qu'on arrivait comme ça un peu à la déconne et les gens nous respectaient pas parce qu'ils pensaient que toute la semaine on s'amusait. En live même si on rigole il y a quand même 90% de maîtrise pour que ça suive sinon on ne serait pas là devant des milliers de personnes.



Vous avez un message à faire passer ?

​On est très contents d'être de passage à Chambéry !



Le temps d'une journée, si vous deviez être quelqu'un, un objet.. ce sera qui / quoi ?

Moi je serait une licorne ! Et moi Eddy Murphy !