Quand les balles sifflent sur les rives du lac d’Annecy

Ce vendredi 2 août, nous suivons encore Edouard Aubert au tournoi de tennis des Petits Princes. Il en est à sa 7ème victoire, qualifications comprises et s’assure ainsi une place en finale qu’il jouera contre un Espagnol ou un Japonais.



Edouard a bataillé dur hier contre Baptiste Maggia. 6/2-1/6-7/6 (8/ au tie break !)

On sentait le poids des tours précédents dans les jambes mais ce jeune joueur se distingue par son intelligence du jeu. Il ne cherche jamais à surjouer, trouve les coups les mieux adaptés à chaque situation, sait les varier au point de faire douter l’adversaire.



À techniques égales, c’est le mental qui l’emporte et Edouard semble bien doté dans ce domaine. Il en fallait hier pour venir à bout d’un adversaire très véloce, dynamique et motivé.



En ½ finale Edouard s’est imposé en deux sets face à Benjamin Martin.



Nous le retrouverons donc demain avec plaisir car nous pensons, quel que soit le résultat de la finale, que ce jeune joueur est capable d’une classe comparable à celle de l’un de ses célèbres concitoyens.



L’un des plaisirs du Tournoi des Petits Princes est d’imaginer l’avenir sportif des jeunes joueuses et joueurs qui éclosent sur les terrains d’Annecy.



Associé à son camarade suisse Sam Pidoux, Edouard est aussi en finale du double garçons qui se dispute ce vendredi après-midi.