Olivier Debré : cabinet de curiosités au Château d’Annecy du 1/03 au 30/06- 2019

Il se passionne tellement pour le spectacle vivant qu’il va travailler avec la chorégraphe Carolyn Carlson à la création du spectacle « Signes » pour lequel il réalise l’ensemble des décors. Pour ces réalisations, Olivier Debré peignait à plat, en posant la toile sur le sol, une technique marquante des années cinquante, que Pollock utilise aux USA. C’était un moment iconoclaste parce que jusque-là, la toile était un support noble, sérieux, posé sur un chevalet face à l’artiste. Et voilà qu’on la débarrasse de son châssis, de son squelette et qu’elle devient molle. Des artistes comme Olivier Debré, Geneviève Asse, Pierre Soulages mettent la toile au sol, dansent autour et dessus dans un corps à corps qui balaie toutes les conventions, le haut, le bas, la droite, la gauche…dans une fusion entre l’artiste et sa création.

On peut dire qu’on a en une vingtaine d’ œuvres d’Olivier Debré toute l’histoire de la peinture, de la préhistoire, au cubisme. Et le mot qui semble s’imposer est celui de « révélation ».

Ces œuvres ont été réalisées dans une période charnière. L’artiste sort tout juste des Beaux Arts et il est en train de se constituer son vocabulaire plastique qui va lui permettre de réaliser cette extraordinaire carrière internationale. Il est sur ce fil entre figuration et abstraction. Lui parle de « non figuration ». Il représente la réalité, le paysage, la figure humaine, mais pas de manière littérale.

Vous le voyez, dans les œuvres exposées ici, passer de la figuration à l’abstraction, notamment dans la série des pêcheurs.