Le palace de Menthon, grain de Folie sur les rives du Lac d’Annecy

En découvrant l’établissement, j’ai aussitôt dit à Emilie, mon architecte décoratrice, que j’avais l’impression d’être plongé dans les Années Folles, dans l’esprit du Gatsby de Fitzgerald repris dans bien des films ensuite. Les femmes portant le bandeau de tête et la plume, les robes de l’époque, les hommes en costumes blancs... Un côté charleston.

Nous avons voulu garder cet esprit dans la décoration. On le retrouve dans les motifs fleuris des moquettes, au bar, dans les tapisseries. Nous recherchons un classicisme noble.

Move-On Mag retrouvait au Palace de Menthon, ce 28 juin 2019, Jean-Claude Lavorel et l’architecte Emilie Rollet qui ont bien voulu nous faire les honneurs du lieu.Il date du début du 20ème siècle et est constitué d’un mélange d’art nouveau et d’art déco.Oui, mais il est d’une telle beauté qu’il est facile de s’en inspirer. Nous sommes partis des Années Folles qui correspondent parfaitement à l’esprit de fête que souligne Monsieur Lavorel. Les recherches n’ont pas été indispensables puisque le lieu parle de lui-même et que les codes des Années Folles sont bien connus. Le charleston pour le mouvement et l’esthétique, le noir du papier peint qui tranche avec le laiton, le velours, le cuir, le marbre.Tous les projets que je conduis avec Monsieur Lavorel sont intéressants mais celui-ci est un projet plaisir parce que le lieu est magnifique, le site aussi et parce que l’architecture elle-même est assez folle. Tout s’est fait assez rapidement parce que cet univers y était propice.Je souhaite garder au Black Bass un côté très décontracté. Tout le personnel est vêtu de blanc pour y signifier un code vacances. Il n’y a pas de stratégie préétablie. L’acquisition d’établissements se fait au gré des dossiers qui nous sont proposés. Nous racontons ensuite une histoire dans chacun d’eux. Dans un établissement 5*, il faut que ce soit beau, que l’accueil et le séjour soient agréables parce qu’on vient se détendre. La cuisine tient une place importante dans cet ensemble qui se doit d’être harmonieux.Je ne travaille avec Emilie Rollet que depuis assez peu de temps mais la plupart des idées qu’elle me propose correspondent à ce que j’attends, elle ne cherche pas à se mettre en avant mais à servir les lieux dans lesquels elle intervient ; c’est plutôt rare dans la profession qu’elle exerce.