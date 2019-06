Le Black Bass à Sévrier, comme un poisson dans l’eau

Posé entre lac et montagne, le Black Bass est un lieu atypique parce que multiple, à la fois intime et ouvert sur l’espace. Un lieu unique de par sa relation à la nature et au paysage, de par les liens qu’il tisse d’une rive à l’autre avec le Palace de Menthon, autre fleuron du groupe Lavorel.

A deux pas d’Annecy, le Black Bass se tourne entièrement vers le lac auquel il s’ouvre le plus largement possible, comme si, d’une certaine manière, celui-ci faisait partie de l’établissement.On descend d’ailleurs vers la rive par paliers qui s’intègrent harmonieusement au paysage. Au cœur de ceux-ci, un ponton de bois invite à prolonger la vue jusqu’à la rêverie et à la contemplation.La possibilité de navettes lacustres entres les deux établissements permet d’intégrer le lac d’Annecy au cœur de cet univers.Paradoxalement, cette ouverture totale sur le lac renforce l’identité du lieu accessible pour les voyageurs par avion depuis Lyon ou Genève, depuis Meythet pour les vols privés, par la route, à vélo, à pied ou en bateau pour les citadins voisins.Cet inventaire à la Prévert s’accorde parfaitement avec le Black Bass, emblème simple et naturel mais aussi secret et mystérieux puisque ce poisson, le black bass est rare dans nos contrées.La référence au Black Bass y ajoute une pointe de légende qui s’enrichit d’une impression de fluidité permettant de se couler dans le paysage, de se couler hors du temps pour se la couler douce, prendre soin de soi, savourer une gastronomie haut de gamme exempte de tout tape à l’œil, un art de vivre dont il vous appartient de composer la partition : piscine intérieure, extérieure, hammam, sauna, soins bien-être, esthétiques, cocktails avec ou sans alcool, carte du bar ou du restaurant élaborées et signées par Stéphane Buron, chef deux étoiles.L’ambiance décontractée s’allie à la recherche de perfection pour apporter à la clientèle cette touche de convivialité qui fait apprécier l’instant. Convivialité plus appuyée avec les sets de DJ les vendredis et samedis soirs.