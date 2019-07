Le Tournoi des Petits Princes du Lac d'Annecy grandit bien

Ce sera la 5ème sous cette forme et la 32ème édition du Tournoi des Petits Princes.Nous sommes donc bien rôdés. Nous avons cette année la même formule que celle adoptée l’an dernier, avec des tableaux finals filles et garçons de 48 joueurs, des tableaux de qualification de 32 au lieu de 48 auparavant. Nous aurons aussi un gros tableau de qualification national jeudi et vendredi prochains.Le gros de la bagarre va commencer surtout ce samedi 27 juillet et plein pot à partir du lundi 29 juillet à 8h30/9h.Nous avons une liste des inscrits qui peut encore bouger jusqu’à la veille des qualifications.Il y aura beaucoup de Français cette année dans le tableau et beaucoup d’étrangers dans les qualifications. Des Français qui ont besoin de marquer des points.Actuellement la tête de série n° 1 chez les garçons, Nicolas Trébuchet est 76ème chez les 14 ans et moins ; c’est un beau classement.Notre organisation vaut celle des grades supérieurs et il paraît que les tournois organisés en France sont plus sympas que ceux de l’étranger. C’est pourquoi nous attirons de plus en plus de gens qui viennent soit en qualification, soit en tableau final pour profiter aussi de la région.Ce cadre magnifique avec le lac à côté est un atout certain.Pour l’instant, nous avons comme délégations officielles l’Allemagne, l’Autriche, l’Australie, la Belgique, l’Espagne, l’Estonie, la Grande Bretagne, le Japon, le Portugal, la Suisse et l’Ukraine.Des nations qui jouent.L’Italie est représentée aussi, pas officiellement mais par une forte délégation, comme chaque année.Notre partenaire principal est la ville d’Annecy et il est intéressant de noter à ce titre le rayonnement international du tournoi. Des Danois, des Irlandais viennent à titre individuel pour le tennis et aussi pour le cadre. Ils restent ensuite en famille pour profiter de la région.