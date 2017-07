Le Consortium, du courant alternatif en continu depuis 40 ans !

L’exposition Truchement conçue pour ce quarantenaire constitue un voyage dans le temps et dans l’art contemporain.

Pour beaucoup, celui-ci est difficile à appréhender car les codes n’en sont ni fixés, ni figés. Chacun est libre d’établir son parcours, son interprétation ; et la liberté n’est pas facile à assumer.



Il suffit pourtant de s’associer à l’esprit du Consortium et de se laisser porter par lui.

Rodney Graham nous accueille avec Rheinmetall/Victoria 8 : un projecteur des années 60, des images en boucle d’une machine à écrire des années 30 dans un contexte de neige et d’hiver…et au-delà des références des spécialistes, on se retrouve dans la folie répétitive du Shining de Kubrick. Sacré voyage !



Une force primitive se dégage du rapprochement d’une œuvre de Giacometti et de deux portraits réalisés par Yan Pei-Ming.



Plus loin l’immense composition de Franck Stella Polombe chante et danse lumineusement, emportant le visiteur dans un tourbillon de légèreté.

Hans Haacke et Les must de Rembrandt jouent du contraste et de l’ironie pour nous rappeler que l’art contemporain fait pleinement partie de la société et qu’il constitue une démarche politique.



Le Train Fantôme de Charles de Meaux matérialise ce voyage dans le temps, dans l’art …et en soi. Voyage, voyage !

Il est tellement agréable de retrouver César en dehors de la cérémonie du même nom ! Quelques œuvres du compresseur qui, à elles seules, constituent un magnifique salon de l’automobile immobile.



Nous oublions un ou deux artistes parce que là, tout au fond, nous attend Maurizio Cattelan, un trou creusé en forme de tombe et un tas de terre marron sur le sol de ciment.

Provocation ? Interrogation sur l’art, la vie, la mort ?