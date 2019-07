L'Aperomix remet le couvert

Au programme :

une soirée en open air, musique tropicalofunky disco en face de la plage d'Albigny et un décor pour nous plonger au cœur d'une ambiance caribéenne de 18h à 00h.

- MEZ -

- FANTAZ -

- ORHKO -

« This is all about Love, Music and Solidarity »

Pour financer vos actions vous avez besoin d’outils, de moyens.

On organise des événements avec des animations de DJ qui sont bénévoles, ainsi que les membres de l’organisation et tous les fonds récoltés nous permettent de développer nos projets humanitaires au Bénin.

Voici les coordonnées de NEEFA (dont Aperomix est une branche) :

En bambou et feuille de banane pour la première paillote de cette nouvelle saison estivale le 19 juillet au restaurant le 19 (19 avenue du petit port, Annecy-le-Vieux).En famille ou entre amis, en sortie de plage ou du travail, nous vous attendons nombreux pour profiter de cette journée ensoleillée placée sous le signe de la solidarité internationale !Extrait d' une interview réalisée il y a quelque temps déjà avec Leslie Bocquet :Tel : 0450024259 / 0601453586Mail : neefa.adab@yahoo.fr