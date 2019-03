KOKOKO au MEUH FESTIVAL La Clusaz le 31 mars 2019

Pour se situer, Kokoko, groupe venu de Kinshasa ouvre son EP par un hommage à Patrice Lumumba assassiné en 1961, acteur et symbole des Indépendances africaines avec Franz Fanon et d’autres.

Et c’est ensuite un déversement d’énergie, de rythme, d’interpellations, de fraîcheur où se rejoignent une part de musique traditionnelle, une autre de création pure, où se mêlent les instruments bricolés avec des bouts d’objets des rues de Kinshasa et des instruments modernes, où s’enchaînent musique lancinante et accélérations.



Une énergie pure, instinctive qui explose de façon fraternelle et réjouissante.

Une fête.



30-mars-2019 VITRY SUR SEINE - SOUKMACHINES

31-mars-2019 LA CLUSAZ - MEUH FESTIVAL

6- avr.- 2019 PARIS – BADABOUM……