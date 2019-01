KAN, une nouvelle démarche collaborative pour rebattre les cartes

Conjuguer les compétences KAN est une structure permettant de pratiquer, à une échelle locale, une méthode de mise en relation solide de porteurs d’idées et de personnes en capacité de les développer ensemble. En conjuguant les compétences, KAN rend également possible le financement de l’amorçage du projet par des tiers, particuliers et institutionnels, ainsi que le passage de relais vers les structures d’accompagnement existantes.

Nous sommes un groupe de femmes et d’hommes issus de différents milieux et ayant différents profils entrepreneurs, juristes, employés, experts internationaux, journalistes, retraités, influenceurs, étudiants- convaincus de la valeur intrinsèque de chacun.Notre société caractérisée par l’autoreproduction de ses élites a atteint ses limites.Il est temps de rebattre les cartes par des actions concrètes favorisant le décloisonnement et l’ascension sociale. À l’image de l’École 42 fondée par Xavier Niel, des initiatives sont nées pour donner accès à une formation de haut niveau sur la seule base des capacités d’une personne et de sa volonté de progresser.Dans la formidable vague d’éclosion d’entreprises rendue possible notamment par le développement du numérique, de nombreuses personnes restent à la marge de cette dynamique, faute de disposer des compétences et d’un environnement – famille, entourage – favorisant l’accès aux moyens – connaissances, love money – permettant à un rêve de mûrir .Durant 2 heures nous allons engendrer une dynamique de travail collaboratif afin de partager des idées ou des projets. L’idée est de créer des groupes de travail, voire des équipes ; le but est d’aider à concrétiser votre futur.S'y ajoutera une formation sur un sujet clé de la #création d’ #entreprise , exemple : management, financement, expression, stratégie, gestion, protection de son idée, constitution et gestion d’une équipe, gestion de projet agile, vendre son projet, trouver des clients, gérer ses efforts. La question des outils collaboratifs pourra également être abordée.Cette démarche proposée par KAN se positionne en phase d’élaboration et/ou de maturation d’un projet de création d’activité en équipe et par conséquent en amont des partenaires institutionnels de la création d’entreprise.