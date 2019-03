Journée portes grandes ouvertes à l'ESAAA

L’École supérieure d’art Annecy Alpes vous ouvre les portes de son bâtiment « Patrimoine du XXe siècle », construit par André Wogenscky en 1967 et situé sur le site des Marquisats (52, rue des Marquisats). École ancrée dans son territoire et impliquée dans la transition écologique, l’ESAAA accueille chaque année 200 étudiants. Au carrefour entre la France, l’Italie et la Suisse, l’école revendique son attachement à l’expérimentation et son ouverture au monde grâce à ses programmes d’échanges internationaux, à l’accueil d’étudiants et d’intervenants d’horizons variés.



Samedi 16 mars, en compagnie d’enseignant·e·s, d’étudiant·e·s, de membres des équipes technique et administrative, vous explorerez les espaces de travail et de production artistique, les ateliers techniques de l’école, les salles d’exposition et d’accrochage, le Fablab, la bibliothèque…



9h-18h :

Échanges, visites libres et commentées vous permettront de découvrir la pédagogie de projet de l’ESAAA, ses études supérieures et son fonctionnement. Pour l’occasion, les étudiant·e·s de l’école organiseront plusieurs monstrations de leurs travaux : installations, impressions, expérimentations avec de la céramique et autres projets artistiques.



10h et 15h :

Stéphane Sauzedde, directeur de l’ESAAA présentera la politique générale de l’école en salle de conférence.



11h :

Découvrez le site des Marquisats pendant une visite commentée.

L’association étudiante Castalie vous proposera un service de petite restauration et boissons.

Pour les aspirant·e·s aux études supérieures en art ou en design, ce sera également l’occasion de déposer leurs dossiers d’inscription aux concours d’entrée en première année, aux équivalences (pour rejoindre l’ESAAA en cours de cursus) ou aux auditions pour l’entrée en classe prépa.

Des diplômes nationaux reconnus.

L’enseignement et les diplômes proposés par l’ESAAA relèvent du ministère de la Culture et de la Communication.