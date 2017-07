Exposition Corde à nœuds de Lilian Bourgeat à Cluny

L’art contemporain peut sembler simple et évident, mais on gagne à y réfléchir, à creuser, à s’interroger grâce à lui.

Tout ce qu’un artiste place dans son œuvre n’est pas tout de suite visible, c’est aux spectateurs de créer leurs propres liens, leur lecture.

Ici, Lilian avait combiné ces liens entre la corde à nœuds, l’Abbaye de Cluny mais la ville est actuellement en chantier. Cluny III est le grand moment de l’époque médiévale avec le chantier abbatial et nous en sommes maintenant à Cluny IV. Nous sommes dans une ville qui se remet en question, qui veut revaloriser son patrimoine et, même si Lilian n’en avait pas vraiment connaissance, son œuvre fonctionne de manière magique en réunissant toutes ces étapes.



Et on peut imaginer que cette corde deviendra aussi un jeu pour enfants, un objet vivant.

C’est vrai. D’ailleurs Lilian invite toujours les visiteurs à interagir avec ses œuvres. On peut s’asseoir sur ses bancs gigantesques ou imaginer un festin avec sa table et ses couverts à la taille de Gulliver. Ses réalisations sont vivantes.



Exposition Corde à nœuds. Cluny

Tlj 10h/13h et 15h/19h jusqu’au 3 septembre 2017