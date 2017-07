Découverte de l'exposition Paul Delvaux, le maître du rêve.

Sous le commissariat de Claire Leblanc, directrice et conservatrice du musée d’Ixelles à Bruxelles et de William Saadé, conseiller scientifique et artistique du Palais Lumière depuis l’exposition Rodin.



L’univers de Paul Delvaux est imprégné de surréalisme. Si Magritte est le peintre belge le plus connu dans ce domaine, Delvaux est un autre grand maître belge qui nous propose son propre univers.



L’exposition du Palais Lumière est organisée en thèmes parce qu’une approche chronologique aurait été moins pertinente ; tout au long de la carrière de Delvaux, en effet, les thèmes se croisent et se recroisent :



- Le rêve qui dépasse le quotidien, la logique et ouvre sur des mondes intimes.

- La théâtralité met en scène un univers hiératique, centré sur des perspectives qui structurent l’espace. Les personnages semblent presque en lévitation, offrant la légèreté de rêves, d’apparitions.

- La féminité est omniprésente, proche et lointaine à l’image de la complexité qu’elle représente pour l’artiste.

- La solitude transparaît dans la cohabitation des personnages représentés, dont les regards ne se croisent pas, regards tournés vers l’intérieur, vers l’intime inaccessible.

- Le voyage est associé aux trains, aux gares, à la manière dont l’espace est structuré ; il est la métaphore d’un voyage intérieur.

- La poésie imprègne tous les thèmes cités et s’en nourrit.



On pense à Baudelaire...

La Nature est un temple où de vivants piliers

Laissent parfois sortir de confuses paroles ;

L'homme y passe à travers des forêts de symboles

Qui l'observent avec des regards familiers.



Correspondances



- Le thème des squelettes complète cet univers synesthésiquement complexe et énigmatique.

- Un cabinet érotique s’ajoute à cet ensemble.