Bouquet final au Tournoi des Petits Princes ce samedi 3 août 2019

Excellentes prémices à la Fête du Lac de ce soir que les finales du Tournoi des Petits Princes avant que la poudre ne parle dans le ciel d’Annecy pour la Fête du lac



Côté garçons, nous avions eu le nez creux en décidant de suivre Edouard Aubert, jeune joueur suisse issu des qualifications.



Il a remporté la finale face à l’Espagnol Luis Gracia en 3 sets, 6/4 au dernier.



Dramaturgie idéale qui voit le tout premier jeu tellement disputé qu’il dure 15 minutes.

La suite est un jeu d’échecs avec breaks, débreaks, échanges intenses, tendus. Les points sont ingénieusement construits de part et d’autre. L’un d’eux, par exemple, exige trois volées côté espagnol pour une conclusion en volée aussi, croisée très courte côté suisse.



Beaucoup de maîtrise pour de si jeunes joueurs.



Pendant ce temps les équipes de jeunes ramasseurs de balles font leur apprentissage et quelques maladresses suscitent des sourires qui détendent l’atmosphère parmi les spectateurs.

Sur le court, on entend souvent le mot « égalité » mais la fraternité qui s’exerce en dehors des courts laisse place sur le terrain N°1 à la plus intense motivation dans un esprit très sportif. Quant à la liberté, elle consiste à tenter de placer la balle dans toutes les zones possibles…à l’intérieur des lignes et hors de portée de l’adversaire.



A ce jeu-là Edouard Aubert l’emporte, tout comme il avait gagné le double avec son camarade Sam Pidoux.

Chez les jeunes filles Clémence Thouard s’est imposée 6/0-6/3 face à Carla Fity.



Nous nous informons des projets d’Edouard pour l’avenir. Compte-t-il faire carrière dans le tennis ?

Pas sûr, nous répond son père. Swiss Tennis (la Fédération helvétique) ne réclame aucun droit à ses adhérents et ne possède donc pas de budget, en particulier pour aider les jeunes joueurs.



Une sorte de fraîcheur lémanique souffle alors sur la terre battue d’Annecy !



Mention spéciale pour la maman d’Edouard qui a dû réussir à transmettre à son fils une touche de zénitude chinoise