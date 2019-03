Benoît Rastier nous présente le festival Pharaonic 2019

Pour tous les renseignements c'est ici :

Lede cette année 2019 part en force, c’est top. Il faut dire que nous avons des têtes d’affiche énormes,qui va nous offrir un véritable concert en live et, le gars qu’il fallait avoir. C’est le phénomène du moment.Ofenbach et les musiciens vont être perchés sur une tour, à plusieurs mètres de hauteur, ce qui va totalement changer d’un DJ Set classique et nous pousse à relever le challenge en termes de technique, d’installation.Exactement ! C’est ce qui nous permet d’amener de la nouveauté.D’autant plus qu’on est toujours en direct sur Fun Radio nationale…qui est la veille à Tomorrow Land, ce qui crée une excellente synergie.Bien sûr. Tomorrowland winter est une sorte de Coupe du Monde et Pharaonic la Coupe de France. Les liens sont évidents et nous permettent de partager cet élan qui se crée sur les Alpes en poursuivant notre chemin.