Assemblée Générale 2019 d'Outdoor Sports Valley

« …aujourd’hui OSV est plus qu’une simple association ou un cluster, c’est un réseau, un projet collectif, une communauté qui partage des valeurs communes : la création, l’engagement, le développement durable, et qui évolue ensemble pour favoriser l’entrepreneuriat et l’innovation. OSV, c’est une ruche qui fourmille de milliers d’abeilles, des partenaires et financeurs fidèles, des adhérents impliqués et motivés mais aussi des centaines de personnes engagées, des dirigeants, des salariés et des retraités, qui se mobilisent bénévolement pour favoriser la création d’entreprises et pour affronter les enjeux économiques et environnementaux de demain de façon collective. »

L’Assemblée Générale qui se tenait le 14 juin 2019 à Annecy-le-Vieux conforte la démarche et les résultats d’OSV depuis sa création il y a presque dix ans : alors que cette initiative rassemblait à l’époque quelques aventuriers et pionniers, elle compte aujourd’hui 460 adhérents.Le Président d’OSV, Patrick Giraudon écrit à ce propos :Car l’outdoor n’est pas seulement une pratique du sport en extérieur mais un art de vivre à faire partager aux plus jeunes pour tous les bénéfices qu'il apporte.Cet art de vivre implique d’entretenir et de préserver le milieu naturel qui en permet la pratique.Afin d’accroître son efficacité, OSV se dote d’ambassadeurs (Ophélie David, Stéphane Tourreau, Victor Daviet), d’une nouvelle identité visuelle, d’une plateforme collaborative, elle étend son maillage avec d’autres territoires, établit un partenariat avec l’agence Like That, se rapproche d’ISPO…Nous avons bien l’impression qu'OSV quitte sa vallée pour aller bien au-delà !